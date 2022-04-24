الفرج والمفرج يقودان التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات
يقود ثنائي فريق نادي الهلال، سلمان الفرج ومتعب المفرج التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وضمت التشكيلة المثالية 5 لاعبين من أندية المملكة، حيث تواجد ثنائي الهلال، سلمان الفرج ومتعب المفرج وهداف الشباب هتان باهبري ومهاجم التعاون تاوامبا ولاعب الفيصلي مارتن بويل.
وآتى التشكيل المثالي للجولة: “عادل الحوسني، عليجونوف، متعب المفرج، دامي تراوري، مهدي شيري، سلمان الفرج، أكمل موزغوفوي، هتان باهبري، أدميلسون، مارتن بويل، تاوامبا”.
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