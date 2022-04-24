الفرج والمفرج يقودان التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات

ماجد محمد(صدى):

يقود ثنائي فريق نادي الهلال، سلمان الفرج ومتعب المفرج التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وضمت التشكيلة المثالية 5 لاعبين من أندية المملكة، حيث تواجد ثنائي الهلال، سلمان الفرج ومتعب المفرج وهداف الشباب هتان باهبري ومهاجم التعاون تاوامبا ولاعب الفيصلي مارتن بويل.

وآتى التشكيل المثالي للجولة: “عادل الحوسني، عليجونوف، متعب المفرج، دامي تراوري، مهدي شيري، سلمان الفرج، أكمل موزغوفوي، هتان باهبري، أدميلسون، مارتن بويل، تاوامبا”.