بالصور .. قصة ثلاث بنات يصنعن السعادة لأزواجهن في علوم الأولين

عادل الحربي(صدى):

استعرضت قناة السعودية قصة ثلاث بنات يصنعن السعادة لأزواجهن وذلك في حلقة جديدة في برنامج “علوم الأولين” الذي يقدمه نواف الهويمل.

وسردت الحلقة قصة بعنوان “شقايق الرجال” عن ثلاث شقيقات، عشن تجربة زواج سعيدة مع ثلاثة أشقاء برغم العدم والعوز، واستطعن أن يصنعن البرّ مع أمهات أزواجهن بل ويشاركهن الأفكار التي تعزز استقرار الأسرة بشكل عام.

ويأخذ مقدم البرنامج ” الهويمل” معه الجمهور، لمتابعة قصة تصلح لأن تكون نموذج للعلاقة التي ينبغي أن تكون عليها العلاقات الزوجية من جهة، وعلاقات الزوجات مع أمهات أزواجهن من جهة اخرى، ما من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الزوجية وتدعم ديمومتها واستمراريتها على مدار حياتهم الزوجية.

وتشير القصة إلى رجل شاخ عمره وأصبح طريح الفراش يقدم النصح لبناته الثلاث منيرة ونورة ونوير حتى ينجحن في حياتهن الزوجية بعد مفارقته الحياة، ويتابع البرنامج زواج البنات في ليلة واحدة من ثلاث أشقاء، فكانت منيرة لسعود ونورة لعلي ونوير لفالح، وعندما ضاقت بأزواجهن الحال وضيق ذات اليد ضربن الأرض بحثا عن عمل، وتركوا زوجاتهم في رعاية أمهاتهن فكانت نعم الحال والعطف واللطف والرعاية برغم الفقر وبعد الأزواج.

ويحكي البرنامج كيف أن الزوجات الثلاث حولن الحاجة إلى فكرة عمل برضا أمهات أزواجهن، فكيفنا أنفسهن شرّ المسألة والعوز ونعم بالحياة حتى عودة أزواجهن بعد زمن طويل، والذين تفاجأوا بأن كل من زوجاتهم تقدم لزوجها دراهم لا بأس بها بعد شرحن لهم ما حدث، وبذلك صنعوا السعادة من رحم المعاناة.

يذكر أن القصة ألفها كل من محمد الشايخ ودنيا العشي وعبدالله سعيد وثامر الصيني، وذلك ضمن برنامج “علوم الأولين” الذي يأتي ضمن الدورة الرمضانية 2022 ، التي أطلقتها هيئة الاذاعة والتلفزيون لشهر رمضان الكريم.