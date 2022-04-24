أخصائية تغذية تكشف عن مادة غذائية تساعد في إزالة دهون البطن
كشفت أخصائية التغذية كورتني دانجيلو، أن أفضل الخضروات للمساعدة في فقدان الوزن وتقليص دهون البطن هي السبانخ.
وأوضحت كورتني دانجيلو:”السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، مما يجعلها مغذية جدا وصحية لجسمك”، لافتة إلى أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة”.
وأشارت:” أحد الأشياء التي تجعل السبانخ من أفضل الخضروات لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة هو محتواها العالي من الألياف”، لافتة: “السبانخ نبات منخفض السعرات الحرارية، ولكنه يحتوي أيضا على نسبة عالية جدا من الألياف، يساعدك تناول الألياف على الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام”.
وتابع:”احتواء السبانخ على نسبة عالية من البروتين، ويوصي البعض بتناوله مطبوخا، وأن كوبا واحدا من السبانخ المطبوخة يساوي حوالي 5 جرامات من البروتين”.
اترك تعليقاً