أخصائية تغذية تكشف عن مادة غذائية تساعد في إزالة دهون البطن

أميرة خالد(صدى):

كشفت أخصائية التغذية كورتني دانجيلو، أن أفضل الخضروات للمساعدة في فقدان الوزن وتقليص دهون البطن هي السبانخ.

وأوضحت كورتني دانجيلو:”السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، مما يجعلها مغذية جدا وصحية لجسمك”، لافتة إلى أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة”.

وأشارت:” أحد الأشياء التي تجعل السبانخ من أفضل الخضروات لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة هو محتواها العالي من الألياف”، لافتة: “السبانخ نبات منخفض السعرات الحرارية، ولكنه يحتوي أيضا على نسبة عالية جدا من الألياف، يساعدك تناول الألياف على الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام”.

وتابع:”احتواء السبانخ على نسبة عالية من البروتين، ويوصي البعض بتناوله مطبوخا، وأن كوبا واحدا من السبانخ المطبوخة يساوي حوالي 5 جرامات من البروتين”.