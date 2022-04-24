شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على طريف

الحدود الشمالية(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على محافظة طريف، حيث ظهرت الشوارع ممتلئة بمياه الأمطار.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.