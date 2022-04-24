متحدث سفارة المملكة بواشنطن: العلاقات بين البلدين تقف على أرضية صلبة 

واشنطن(صدى):

تحدث المتحدث باسم سفارة المملكة بالولايات المتحدة، فهد ناظر، عن وصول العلاقات بين الدولتين على مستويات عدة.

وقال فهد ناظر، إن العلاقات تقف على أرضية صلبة وظلّت صامدة مع مرور الوقت وفي الكثير من النواحي، مبينا أن العلاقات بين البلدين لها أبعاد متعددة.

وأشار:” هناك مكونات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية للعلاقة بين المملكة والولايات المتحدة، ومكون اجتماعي بين الشعبين”، لافتا إلى أن العلاقة بينهما مهمة وطورت مصالح الأمن القومي والمصالح الاقتصادية بكلا البلدين.

وتابع أن هناك نحو 35 ألف طالب سعودي يدرسون في كل الولايات الأمريكية، ويستغلون وقتهم في أمريكا ليأخذوا معهم ما استفادوه إلى مجتمعاتهم المحلية، ومن ثم يتطوعون في دور التقاعد والمدارس والمستشفيات”.