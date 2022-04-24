شاهد.. صدمة محمد ثروت بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صدمة الفنان محمد ثروت، بعد اكتشاف مقلب حلقة اليوم من برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وظهر في الفيديو، محمد ثروت من مرحلة الجسر في حالة شديدة من الإرهاق، حيث قال محمد ثروت بعدما كشف رامز جلال عن وجهه ورمى القناع:”هسجنك قريب والله العظيم”.

وأشار محمد ثروت: “أنا مليش في الأكشن، أنا صديق البطل انضرب مكانه، أو آخد رصاصة في قلبي وأقول دمي في رقبتك يا صاحبي”.

وتقبل محمد ثروت مقلب رامز جلال بطريقة كوميدية، موضحا أن أصعب مرحلة في الحلقة كانت خوفه من مواجهة التمساح لو سقطت العربة في البحيرة.

يذكر أن فكرة برنامج “رامز موفي ستار” تدور هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي جون كلود فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.