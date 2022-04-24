بالفيديو .. قصة الرؤية التي تحققت للراحل عبدالرحمن أبا الخيل بوفاة والدته

الرياض(صدى):

روى وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً، الراحل عبدالرحمن أبا الخيل، قصة الرؤية التي تحققت للراحل بوفاة والدته، أثناء تواجده في البعثة الدراسية بالقاهرة.

وذكر أن والده الراحل أصيب بأحد الأمراض وتسبب ذلك في إصابته بحمى،وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراحل” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن والده ذكر عندما كان في المستشفى أنه حلم بأن والدته توفيت في عنيزة، وتم دفنها والصلاة عليها، واتضح بالفعل أن والدته توفيت بالفعل وحدث كل ما شاهده في الحلم.