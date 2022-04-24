كواليس أزمة “حمد الله” مع “فيصل فجر”

ماجد محمد(صدى):

كشف اللاعب المغربي السابق مبارك بوصوفة كواليس أزمة اللاعب عبدالرزاق حمد الله مع اللاعب فيصل فجر والمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وذكر أن المدرب هيرفي رينارد اختار فيصل فجر لتنفيذ ركلات الجزاء،في مباراة جامبيا الودية التي خسرها المغرب بهدف لصفر في صيف 2019 قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.

وأضاف أن “حمد الله” لم يحترم هذا القرار ووقعت مشاجرة بينهما، لافتا إلى أنه “حمدالله” غادر في اليوم التالي معسكر المنتخب، وذلك وفقا لما ذكره بموقع “DMSport”.

ولفت إلى أن “حمدالله” غادر مباشرة معسكر المغرب قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، ولم يتوقف عن التصريح بأن لا أحد في المنتخب يحبه.