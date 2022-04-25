بالصور .. مرور جدة يواصل تنظيم الكثافة المرورية على الطرق خلال شهر رمضان

جدة(صدى):

واصلت إدارة مرور محافظة جدة استعداداتها المبكرة لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية ورصد المخالفات التي تؤثر على السلامة وتطبيق النظام بحقها، وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتواجدت المركبات الرسمية والدراجات النارية في المواقع التي تشهد كثافة قبل الإفطار، ومنها المطاعم بشكل خاص ومنع الوقوف الخاطئ الذي يتسبب بتعطيل الحركة.

كما حرصت الإدارة على التواجد عند الجوامع والمساجد قبل صلاة العشاء والتراويح وتأمين عبور المصلين قبل الصلاة وبعدها بما يكفل سلامة عبورهم والتوجيه المسبق لقائدي المركبات بعدم الوقوف الخاطئ، وإغلاق المخارج والمداخل حولها.

وأعدت إدارة مرور جدة خطة مرورية تكفل انسيابية الموقع وتسهيل وصول حافلات النقل العام وسلامة عابري الطريق وتنظيم مدخل المواقف المخصصة للزوار والخروج منها، وذلك بالتزامن مع ما تشهد منطقة جدة التاريخية من توافد الزوار.

كما تواجدت فرق المرور السري بشكل فعال بكافة المواقع التي تتركز فيها المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة حيث يتم رصد تلك التجاوزات وتطبيق النظام بحقها.

كما تتضاعف الجهود المرورية خلال العشر الأواخر بتكثيف التواجد حول الجوامع في صلاة التهجد وكذلك الأسواق التجارية نظرًا للخروج وقضاء مستلزمات العيد.

يذكر أن طرق محافظة جدة تشهد خلال الفترة المسائية كثافة الخروج للتسوق، والتي تجد اهتمامًا مروريًا كبيرًا بتكثيف التواجد في الميادين وحول الأسواق والمجمعات التجارية والتحكم بالإشارات وفق الكثافة المشاهدة.

كما يتم متابعة كثافة الحركة على طريق الملك عبدالعزيز ، الحرمين ، المدينة ، الفلاح ، الأندلس ، الأمير ماجد ، الأمير محمد بن عبدالعزيز ، الملك فهد ، الملك عبدالله .