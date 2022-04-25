غموض في وفاة 4 مسؤولين بصناعة الغاز الروسية وزوجاتهم!

موسكو(صدى):

توفى 4 مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في صناعة الغاز الروسية، في ظروف غامضة، على فترات متقاربة.

وعثرت السلطات على جثة سيرغي بروتوسينيا ، 55 عامًا، وهو رجل أعمال شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي نوفوتيك، مشنوقا خارج فيلا إسبانية، مع زوجته، ووجدت ابنتهما المراهقة ماريا مقتولة.

وقبل أيام فقط، تم العثور على جثة فلاديسلاف أفاييف، وكان مسؤولًا في الكرملين في شقة بنتهاوس النخبة في موسكو إلى جانب زوجته وابنته.

كما عٌثر على جثة ألكسندر تيولاكوف ، 61 عامًا ، مسؤول مالي وأمني كبير في شركة غازبروم على مستوى نائب المدير العام، وكذلك تم العثور على ليونيد شولمان ، 60 عامًا ، رئيس النقل في شركة غازبروم إنفست ، ميتًا بطعنات متعددة.