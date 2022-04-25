مختص يكشف عن 5 أشياء على الرجل القيام بها لتجنب الجفاف العاطفي مع زوجته

عادل الحربي(صدى):

كشف المستشار الأسري الدكتور خليفة المحرزي، عن 5 أشياء على الرجل القيام بها لتجنب الجفاف العاطفي مع زوجته.

وقال المحرزي خلال برنامج الليوان: 5 أشياء على الرجل أن يقوم بها مع زوجته عند دخوله المنزل، وأولها أن يقوم بالسلام، ثم الاقتراب من الزوجة، واحتضانها، ثم تقبيلها، ثم يطبطب، وهذه الحركات البسيطة مؤشر أن العلاقة فيها مشاعر.

وأشار إلى أنه في المقابل يدخل الرجل على غرفته ولا يتحدث لزوجته ولا يسأل عن أحوالها، وبعض الأزواج قد يمر أسبوع كامل دون كلمة شوق لزوجته، وهذا مؤشر على وجود احتقان عاطفي.

وبسؤاله حول ما هو أهم شيء يجب الانتباه إليه في العلاقة بين المرأة والرجل، قال المحرزي: العلاقة الزوجية قائمة على مبدأ التوافق والتآلف والتقدير والالتزام، فالعلاقة دائرة كاملة فيها طرفين واذا فقد التوافق يؤدي لوجود فجوة وتدهور.

وتابع: أغلب العلاقات تتعطل بسبب عدم التوافق، والعلاقة الزوجية لها 3 أركان أساسية، وهي الاحترام والالتزام والاهتمام، وإذا فُقد احدها فالعلاقة لن تصمد طويلا وتتحول لمصدر للألم.