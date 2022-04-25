ارتفاع سعر اليورو بعد إعادة انتخاب ماكرون رئيسًا لفرنسا

باريس(صدى):

شهد سعر اليورو ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار وعملات قوية أخرى، مساء الأحد، بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا.

وفي الساعات الأولى من التداول، يوم الإثنين، في آسيا وأستراليا، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار بـ 0,48% ليصل إلى 1,0842 دولار.

وأعيد انتخاب ماكرون، الأحد، رئيسًا لفرنسا بنحو 58% من الأصوات، بينما نالت منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان 42% من الأصوات، بحسب التقديرات الأولية، فيما بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 28%.