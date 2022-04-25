فيديو.. وزير الطاقة اللبناني يتعرض للضرب في الشارع

بيروت(صدى):

تعرض وزير الطاقة اللبناني ​وليد فياض​ للضرب على يد عدد من الأشخاص، وذلك أثناء خروجه من أحد المقاهي في بيروت.

ووثق مقطع فيديو، اعتراض عدد من الأشخاص طريق الوزير فياض، موجهين له الشتائم وصولا إلى التعدي الجسدي عليه.

وعبر الناشطون عن اعتراضهم لحضور فياض في المكان المتزامن مع غرق عدد من اللبنانيين في طرابلس، مطالبينه بتبرير انقطاع الكهرباء التامّ عن عدد من المناطق.

يذكر أن اللبنانيين يحملون الطبقة الحاكمة مسؤولية الانهيار الذي وصلت إليه البلاد في السنوات الأخيرة.