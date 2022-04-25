طوني خليفة: نضال الأحمدية دعتني للسهر في شقتها

القاهرة(صدى):

كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة، عن تفاصيل خلافه مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، والتي كان يجمعه بها علاقة قوية.

وقال طوني خليفة، خلال برنامج “العرافة، إن حربه مع نضال الأحمدية، حرب مدروسة، وهناك خلاف كبير بينهما.

وأشار إلى وجود إعجاب من طرف واحد، قائلا: كنا في قبرص وقلت لها أنا معجب بكِ، وأؤكد أنني معجب بها.

وصرح طوني خليفة بأن نضال دعته للسهر في شقتها ثم اتضح بعد ذلك أنه مقلب، قائلا: قالتلي تطلع تسهر عندي في الشقة، وقلت اه، ودخلت بيها، وفوجئت بوجود أشخاص، واكتشفت أنها كانت مزحة، وهذه مشكلتي مع نضال.