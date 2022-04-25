فيديو.. طارق العلي لحياة الفهد: سكري أُذنيك واسمعيني أنا

خالد الظفيري(صدى):

اعتذر الفنان الكويتي طارق العلي، للفنانة حياة الفهد، والفنان حسن البلام، طالبًا منهما أن يتقبلا اعتذاره، ويقوما بفتح صفحة جديدة معه.

ويأتي اعتذار العلي على خلفية خلاف كبير قد اشتعل بينه وبين حياة الفهد، وحسن البلام، منذ سنوات، بسبب الهجوم الذي شنه العلي على المعهد العالي للفنون المسرحية لاتخاذه قرارًا بمنع الطلاب من التمثيل، فيما دافعت الفنانة الفهد عن القرار.

وقال طارق العلي: أريد أن أقدم اعتذارًا للفنانة حياة الفهد، خاصة أنها فنانة ذات قيمة كبيرة، أنت تاج على رأسي، ولو زعلتك في يوم ما حقك على رأسي، أنت رمز من رموز الفن الكويتي، سكري أُذنيك واسمعيني أنا.

وقدم الاعتذار لزميله الفنان حسن البلام، قائلًا: حسن البلام، اليوم، أنت أخويا، وأنا أستمتع بالوقوف جانبك لأنك فنان كبير، خلينا نختلف في الآراء، لكن أنت شخص أحبه.