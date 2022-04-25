مستشار أسري: 7 من 10 رجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم في غرفة النوم

عادل الحربي(صدى):

أكد المستشار الأسري الدكتور خليفة المحرزي، أن هناك خللا في الثقافة الجنسية لدى المجتمعات العربية، مشيرا إلى أن أغلبية الفتيات لا يعلمن شيئا عن مهارة العلاقة الزوجية.

وكشف المحرزي خلال برنامج الليوان، أن 70% من الرجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم في العلاقة الجنسية، قائلا: 7 من 10 رجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم في غرفة النوم.

وتابع: بالنسبة لهم العلاقة إشباع وإفراغ فقط، وأغلب البنات عندهم حياء إضافة إلى عدم تدريس تلك المهارات، واتحدى أي امرأة أن تعرف تقنية 5 في 5 لإنجاح العلاقة الزوجية.

وأضاف: أي علاقة زوجية قوتها الحقيقية خمسة x خمسة، بمعنى 5 دقايق في خمس أشياء أساسية، فالعلاقة الزوجية المثالية عبارة عن 25 دقيقة ؛ 5 قبلات ،5 لمسات ،5 كلمات، 5 نغمات، و5 ممارسات، مؤكدا أن هذه الأشياء كل الرجال في العالم يحتاجونها وأغلب النساء لا يعرفونها.