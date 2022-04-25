الاختيار 3 يعرض تسريبًا جديدًا لمرسي وخيرت الشاطر

القاهرة(صدى):

كشفت الحلقة الثالثة والعشرون من المسلسل المصري الاختيار 3، عن تسريب جديد تضمن محاولات خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية لتهديد بعض رجال الأعمال المعارضين لنظام حكم الجماعة أثناء فترة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتضمن التسريب، طلب خيرت الشاطر لبعض كبار المسؤولين أثناء جلوس محمد مرسي بجواره، تحريك قضايا تتعلق برجلي الأعمال نجيب ساويرس، والراحل أحمد بهجت، صاحب فضائية دريم، وبعض المشاريع السكنية.

وظهر الشاطر غاضبا من بعض رجال الأعمال، والأذرع السياسية والإعلامية المملوكة لهم، متهماً ساويرس وبهجت بهدم البلاد.

ويكشف التسريب محاولات الجماعة الإرهابية لمواجهة هجوم المعارضين، فيما كشفت بعض مشاهد الحلقة عن كواليس اللقاء الذي جمع الرئيس الراحل محمد مرسي، والفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، لوضع بعض الحلول الخاصة بحالة التأزم السياسي بين الإخوان والقوى المعارضة، ورفض مرسي التخلي عن الجماعة.