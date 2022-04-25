خليفة المحرزي: الرجل بطبيعته ممكن يتزوج أربعة ويحب 4 غيرهن

علي القحطاني (صدى):

أكد المستشار الأسري الدكتور خليفة المحرزي، أن طبيعة الرجل تسمح له بأن لا يكتفي بامرأة واحدة، على عكس المرأة التي تكتفي برجل واحد لأنها أحادية القطب.

وقال المحرزي: الرجل ما عنده مشكلة يتزوج 4 نساء ويحب 4 غيرهن لذلك شُرع له التعدد لأن لديه قابلية التعامل مع أكثر من امرأة، لكن المرأة تعطي قلبها لشخص وخلاص.

وعن الأسباب التي تدفع الرجل لخيانة زوجته، قال المحرزي: البحث عن المتعة هو السبب الرئيسي لخيانة الرجل وليس الحب فالأساس الأول لغة المتعة لأنه جائع عاطفيا.

ممكن يتزوج أربعة ويُحب أربعة غيرهم..

المستشار الأسري د. خليفة المحرزي: طبيعة الرجل أنه لا يكتفي بامرأة واحدة.. لكن المرأة أحادية القطب@almodifer#خليفة_المحرزي_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/l4gFASmaNE — الليوان (@almodifershow) April 24, 2022