يوسف الجاسم: مجلس الوزراء الكويتي مسؤول عن أزمة البدون

خالد الظفيري(صدى):

صرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية السابق يوسف الجاسم، بأن مجلس الوزراي الكويتي ككل هو المسؤول عن أزمة البدون في البلاد.

وقال الجاسم خلال برنامج مراحل مع علي العلياني: التجنيس حق سيادي ولا يملكه أي أحد ثاني غير الحكومة، ولا أحد يعرف المبرر لعدم حل الموضوع إلى الآن.

وبسؤاله حول ما إذا كان الوضع ازداد سوءاً في الكويت بعد وفاة الأمير صباح الأحمد، أجاب بقوله: مو للدرجة المتوقعة لكن الوضع زاد.

وكان يوسف الجاسم استقال في 2020، إذ رفض آنذاك الإفصاح عن أسباب استقالته، التي جاءت تزامنا مع أزمة تفشي فيروس كورونا.