صور.. مشهد مهيب لإقبال الزوار على مسجد الغمامة

المدينة المنورة(صدى):

شهد مسجد الغمامة في المدينة المنورة؛ إقبالا كبيرا من الزوار للاستمتاع بالأجواء الإيمانية فيه.

ووثقت مجموعة من الصور، توافد الزوار خلال تناولهم الإفطار وقضاء أوقات إيمانية، في المسجد الذي يبعد نحو 500 متر غرب المسجد النبوي.

ويعد مسجد الغمامة أحد المعالم التي ارتبطت بالسيرة النبوية، واختلفت الروايات المتعلقة باسمه حيث كان أشهرها بأن غمامة حجبت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاته بهذا المكان، لذا سمي المسجد بذلك الاسم.

وحظي المسجد بالعديد من عمليات الإصلاح والترميم في العصور السالفة، وأعيد تجديد بنائه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -.