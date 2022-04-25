بالفيديو.. منار شاهين: إعلام النصر يقلل من البطولة الآسيوية ويتغنى بأي دورة رمضانية
انتقد الإعلامي الرياضي منار شاهين، بحدة البعض من الإعلام النصراوي، وذلك بسبب تعامل الأخير مع بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية.
وقال منار شاهين عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أنه يتعجب من تقليل بعض الإعلام النصراوي من قوة بطولة آسيا، في وقت يتغنى فيه ببطولة لكرة السلة أو دورة رمضانية.
🗣 منار شاهين – جدة: أستغرب من بعض إعلام النصر الذي يستنقص من قوة بطولة أسيا ويتغنى ببطولة سلة أو دروة رمضانية .
الحصاد الرياضي …
@AlShahenoo pic.twitter.com/iKvuUbNTAN
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 24, 2022
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