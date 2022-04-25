الخطوات الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو للأطفال

الرياض(صدى):

ذكرت وزارة الصحة، الطريقة والخطوات الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو للأطفال “القمع”، والتي تتضمن التأكد من سلامة القمع وتركيبه بشكل صحيح، مع رج البخاخ عدة مرات قبل نزع الغطاء.

وأوضحت الوزارة، أن خطوات الطريقة الصحية تشمل وضع فتحة البخاخ في نهاية القمع المخصص لذلك، ووضع القناع على وجه الطفل بحيث يغطي الفم والأنف، وكذلك وضع السبابة على عبوة البخاخ والإبهام أسفل القمع الموصل، وقيام الطفل بإخراج الهواء من رئتيه (زفير).

وأشارت إلى أن تلك الخطوات تتضمن أيضاً الضغط على عبوة البخاخ مرة واحدة، وترك الطفل يأخذ شهيقاً عميقاً لمدة ست مرات على الأقل، مع إمكانية تكرار نفس العملية بعد مرور 30 ثانية وترك الطفل يغسل فمه بالمضمضة بالماء.