عادات يومية يجب تجنبها للوقاية من السرطان

أميرة خالد(صدى):

يتطور السرطان في الجسم عندما تتوقف آلية التحكم عن العمل بشكل صحيح وفي هذه الحالة، لا تموت الخلايا بل تبدأ في النمو قليلاً خارج نطاق السيطرة، ويمكن أن يتسبب هذا في تكوين خلايا غير طبيعية وتسمى هذه الكتلة بالورم، لذلك إليكِ بعض العادات التي يجب تجنبها للوقاية:

1. زيادة الوزن والسمنة : قد تسبب زيادة الوزن أو السمنة العديد من المشاكل الصحية و تعد زيادة الوزن أحد عوامل الخطر الرئيسية بعد التدخين .

2. الأجهزة الإلكترونية : إنَّ استخدام الهاتف الخلوي له العديد من الآثار السيئة، بما في ذلك السرطان، قد تكون العادة اليومية المتمثلة في إبقاء هاتفك بجانب الوسادة والنوم ضارة للغاية بالنسبة لك.

3. الإجهاد: وهو عامل خطر رئيسي للمشاكل الصحية مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم وأمراض القلب.

ووفقًا للمعهد الوطني للسرطان، فإن استجابة جسمك للتوتر بطرق مختلفة ، يمكن أن تكون سبباً للسرطان .

4. التدخين : متوسط العمر المتوقع للمدخنين قصير جداً مقارنة بغير المدخنين بحسب جمعية السرطان الأمريكية (ACS)، لذلك من المهم الإقلاع عن التدخين أو الحد منه .