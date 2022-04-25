طرق التخلص من الشعور بالدوار خلال نهار رمضان

أميرة خالد(صدى):

يعاني الصائم من الدوار في نهار رمضان لأسباب متعددة؛ منها: “مشكلات الأذن، والجفاف، ونقص وصول الأكسجين إلى المخ، والشعور بالضعف العام نتيجة انخفاض ضغط الدم، وانخفاض نسبة السكر في الدم، ونقص الحديد”.

وأوصى الخبراء الصائم عند شعوره بالدوار بالاستلقاء أو الجلوس على الفور، وإغلاق العينين والانتظار حتى زوال هذا الشعور، مع تجنّب المشي أو صعود السلالم بدون مساعدة.

ومن الممكن التخلص من الشعور بالدوار في نهار رمضان، عبر شرب كمية كافية من المياه والسوائل على السحور، والتقليل من الكافيين، وتناول السكريات مثل التمر والفاكهة المجففة والخضراوات، مع الحصول على قدر كافٍ من النوم.