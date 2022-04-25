4 خطوات لحفظ التمر لفترات طويلة

أميرة خالد(صدى):

يعتبر التمر من المواد الغذائية التي تمد الجسم بفوائد كثيرة، والكثير من النساء يبحثن عن طرق جيدة لتخزينة والحفاظ عليه، لذلك إليكِ بعض الطرق التي يمكن اتباعها للحفاظ عليه لفترات طويلة :

1: في البداية ضعي التمر في كيس محكم الإغلاق وأخرجي كل الهواء من الكيس، ثمّ أغلقيه بإحكام واتركي مسافة سنتيمتر واحد في الكيس فقط قبل لفّه حول التمر، فهذه المسافة ستساعد التمر على التمدّد بعد وضعه في الفريزر.

2: ومن ثم ضعي الكيس في أبعد منطقة داخل الفريزر تلك التي تكون شديدة البرودة، ذلك لكي يبرد بسرعة ويحتفظ بطعمه ويبقى على حالته الطازجة.

3: وعند الحاجة أخرجي التمر من الفريزر قبل استخدامه بنحو 3 ساعات واتركيه حتى يعود إلى حالته الطبيعية.

4: وبعدها اغمري التمر في إناء يحتوي على الماء الساخن لمدة نصف ساعة، إن كنتِ تنوين استخدامه في الحال بعد إخراجه من الفريزر.