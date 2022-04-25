وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول هندسة البيانات، أخصائي هندسة البيانات، مدير التوثيق والأرشفة، مستشار قانوني.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2022م؛ ومستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة المحتوى المحلي .