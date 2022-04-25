خام برنت يتراجع بأكثر من 3.7% في أسبوعين

وكالات(صدى):

سجلت أسعار النفط انخفاضًا بأكثر من 3.7% في تعاملات اليوم الإثنين وسط قلق متزامن يتعلق بالطلب العالمي على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين .

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 3.73% أو بقيمة 3.98 دولار إلى 102.67 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 3.76% أو بقيمة 3.84 دولار عند 98.23 دولار للبرميل، عقب انخفاضها الأسبوع الماضي بحوالي 4.6%.

ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي يناقش تدابير لتقييد واردات النفط من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مما قد يؤثر سلبًا على السوق ويدفع الأسعار للارتفاع.