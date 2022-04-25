خادم الحرمين يوجه بصرف 2.2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان

الرياض(صدى):

‏وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- اليوم الاثنين، بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح وزير الموارد البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي، عبر حسابه على تويتر: “أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه” .