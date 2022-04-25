  • الإثنين 25 أبريل

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. خادم الحرمين يوجه بصرف 2.2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان

خادم الحرمين يوجه بصرف 2.2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان

خادم الحرمين يوجه بصرف 2.2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان
الرياض(صدى):

‏وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- اليوم الاثنين، بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح وزير الموارد البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي، عبر حسابه على تويتر: “أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه” .

 

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.