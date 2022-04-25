تفجير خط الغاز الطبيعي في شبوة بواسطة مسلحون

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر محلية عن تفجير خطًا للغاز المسال الطبيعي مساء الأحد، بمنطقة النشيمة الصحراوية بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن، من قِبل مسلحون مجهولون.

وأفادت بأن عملية التفجير استهدفت أنبوب الغاز الممتد من حقول شركة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف للتصدير على ساحل محافظة شبوة.

وأوضحت أن العمل التخريبي استهدف خط النفط التابع لشركة “صافر” للغاز المسال في الكيلو 8 في منطقة 256 الواصل من منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

وذلك علمًا بأن السلطات المحلية في المحافظة أو شركة “صافر” للغاز المسال لم تصدر أي بيان بشأن الحادث، كما لم تتبن أي جهة مسؤوليته.