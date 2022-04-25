شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية تُتيح وظائف شاغرة
كشفت شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن إتاحة وظائف بمجال السلامة في (3) مدن بالمملكة (الدمام، الجبيل، رابغ).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :
المسمى الوظيفي:- مسؤول سلامة.
الشروط:1- درجة البكالوريوس أو دبلوم في المجال ذي الصلة.2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.3- شهادات السلامة (NEBOSH – OSHA – IOSH)
وأضافت أن أماكن العمل متاحة بالدمام، والجبيل، ورابغ.
وقالت أن طريقة التقديم من خلال الشروط والمهارات والوصف الوظيفي .
والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
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