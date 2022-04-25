شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية تُتيح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن إتاحة وظائف بمجال السلامة في (3) مدن بالمملكة (الدمام، الجبيل، رابغ).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :

المسمى الوظيفي:- مسؤول سلامة.

الشروط:1- درجة البكالوريوس أو دبلوم في المجال ذي الصلة.2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.3- شهادات السلامة (NEBOSH – OSHA – IOSH)

وأضافت أن أماكن العمل متاحة بالدمام، والجبيل، ورابغ.

وقالت أن طريقة التقديم من خلال الشروط والمهارات والوصف الوظيفي .

والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا