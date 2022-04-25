وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 119 عامًا

طوكيو(صدى):

كشف مسؤولون محليون عن وفاة المسنة اليابانية كاني تاناكا التي دخلت موسوعة “غينيس” كأكبر معمرة في العالم للأرقام القياسية في 2019 عن عمر يناهز 119 عامًا .

وُلدت تاناكا يوم 2 يناير 1903 في قرية كازوكي في محافظة فوكوكا في اليابان في جزيرة كيوشو الجنوبية، وُلدت قبل موعد ولادتها وأُرضعت من قِبل نساء غير أمها

وكانت ” تاناكا ” تتمتع بصحة جيدة نسبيًا حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين حيث كانت تستمتع بالألعاب اللوحية وبحل مسائل رياضيات وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة.

ويُذكر أنها كانت تدير في السابق العديد من الأعمال بما فيها متجرًا للنودلز ومتجرا لكعك الأرز. تزوجت هيديو تاناكا قبل قرن في العام 1922 وأنجبت أربعة أطفال وتبنت خامسا.