أبل تستعد لإطلاق آيفون 14

وكالات(صدى):

تسعى أبل إلى إطلاق النسخة المقبلة “آيفون 14” بعد أقل من ستة أشهر فقط ،على الرغم من مرور وقت قصير على إطلاق هاتف “آيفون 13″، وسيبقى التصميم العام لهاتفي آيفون 12 و13 قرابة عام آخر، مع وجود نفس الحواف المسطحة والزوايا المستديرة.

وقد تختلف الانحناءات بشكل أكبر في طراز “برو”، كما سيكون هناك أيضاً مكان أكبر للكاميرا لتناسب المستشعرات الجديدة، فيما شاشة الهاتف سيكون بها مكان صغير لما يعرف بـ “الشق” أو notch، وسيكون على شكل حبة دواء صغيرة بالإضافة إلى فتحة دائرية للكاميرا الأمامية كحل أولي من أبل لإضافة ميزة التعرف على الوجه، قبل أن تجعلها تحت الشاشة مستقبلاً، وهو ما قد يستغرق نحو 3 إلى 4 سنوات لتنفيذه.

ويعد أحد أكبر الاختلافات في تشكيلة آيفون 14 هو أن أبل تعمل على تغيير أحجام شاشتها: 6.1 بوصة لهاتف آيفون 14، 6.7 بوصة لهاتف آيفون 14 ماكس، 6.1 بوصة لهاتف آيفون 14 بروط، 6.7 بوصة لهاتف آيفون 14 برو ماكس.