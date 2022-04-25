بالفيديو.. المطلق: يوضح صفة تحصين الأطفال وغيرهم بالأذكار

الرياض(صدى):

أكد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أن الإنسان إذا حصن نفسه فإن أبناءه يُحصَّنون معه؛ لأن الله إذا حفظ عبدًا حفظ من كان معه.

وأوضح ” المطلق ” خلال مداخلة على برنامج ” فتاوي ” أن هناك أدعية يدخل فيها الأطفال، قائلاً أن من ضمنها:” اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي”.

وأشار إلى أنه يستحب أن يقول المرء أعيذُ أولادي وزوجتي ومالي بكلمات الله التامات من شر ما خلق،قائلاً:” أن المؤمن يدخل أهله معه في هذه الأدعية “.