رحيل الشاعر علي الدميني عن عمر يناهز الـ 64 عامًا
رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، الشاعر علي غرم الله الدميني الغامدي عن عمر يناهز الـ 64 عامًا ، إثر معاناة مرضية لم تمهله طويلاً، وترك خلفه مسيرة وتجارب الإبداع الراقي في الساحة الثقافية طيلة الـ 50 عامًا .
ولد على الدمينى فى قرية محضرة بمنطقة الباحة عام 1948، وعُرف بجودة شعره وعمق مضامينه الوجودية والتطلعية، ومن أعماله: (رياح المواقع)، و(بياض الأزمنة)، و(خرز الوقت) و(بأجنحتها تدق أجراس النافذة)، وقصيدته (الخبت) والتي تعد من أشهر القصائد على المستوى العربي.
وقال عنه الناقد أحمد بوقري :”أنه يكتنز في داخله منجمًا من الصدق الإبداعي والوعي الإنساني الرفيع، ومدى لا يحد من الأفق الرحب الطليق، معجونًا بالموقف الأخلاقي النبيل وعذوبة الروح وطفولتها المتجددة الدائمة”.
وأضاف :” أنه يفور بين جوانحه حب غزير للآخرين لا يوازيه حب، ولا يفصل القيمة الإبداعية في تجربته عن القيمة الأخلاقية في تجربته الإنسانية؛ لأنها شعور حقيقي وأصيل في قلبه وعقله.
بلسم الروح[ عدد التعليقات: 1054 ] نشر منذ 7 دقائق
الأخ يرحمه ويغفر له
بلسم الروح[ عدد التعليقات: 1054 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحمه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين .