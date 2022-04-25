رحيل الشاعر علي الدميني عن عمر يناهز الـ 64 عامًا

علي القحطاني(صدى):

رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، الشاعر علي غرم الله الدميني الغامدي عن عمر يناهز الـ 64 عامًا ، إثر معاناة مرضية لم تمهله طويلاً، وترك خلفه مسيرة وتجارب الإبداع الراقي في الساحة الثقافية طيلة الـ 50 عامًا .

ولد على الدمينى فى قرية محضرة بمنطقة الباحة عام 1948، وعُرف بجودة شعره وعمق مضامينه الوجودية والتطلعية، ومن أعماله: (رياح المواقع)، و(بياض الأزمنة)، و(خرز الوقت) و(بأجنحتها تدق أجراس النافذة)، وقصيدته (الخبت) والتي تعد من أشهر القصائد على المستوى العربي.

وقال عنه الناقد أحمد بوقري :”أنه يكتنز في داخله منجمًا من الصدق الإبداعي والوعي الإنساني الرفيع، ومدى لا يحد من الأفق الرحب الطليق، معجونًا بالموقف الأخلاقي النبيل وعذوبة الروح وطفولتها المتجددة الدائمة”.

وأضاف :” أنه يفور بين جوانحه حب غزير للآخرين لا يوازيه حب، ولا يفصل القيمة الإبداعية في تجربته عن القيمة الأخلاقية في تجربته الإنسانية؛ لأنها شعور حقيقي وأصيل في قلبه وعقله.