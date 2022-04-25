معونة شهر رمضان المقدمة من الملك سلمان تشمل مستفيدي الضمان القديم
أوضح سعد آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أن التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف أكثر من 2 مليار ريال معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتضمن مستفيدي النظام القديم والمطور.
ويُذكر أنه قد أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أحمد الراجحي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن توجه سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف أكثر من 2 مليار ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
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