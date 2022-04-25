معونة شهر رمضان المقدمة من الملك سلمان تشمل مستفيدي الضمان القديم

الرياض(صدى):

أوضح سعد آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أن التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف أكثر من 2 مليار ريال معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتضمن مستفيدي النظام القديم والمطور.‬

ويُذكر أنه قد أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أحمد الراجحي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن توجه سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف أكثر من 2 مليار ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.