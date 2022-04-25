5 نصائح مهمة لتجهيز سيارتك بعد فصل الشتاء

أميرة خالد(صدى):

يجب على قائدي المركبات أن يتبع بعض النصائح المهمة للحصول على أفضل مستويات القيادة، وتتعلق هذه التقنيات بأساليب الصيانة الدورية، والتي تتيح الأفضلية في السير، لذلك إليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها :

1 – افحص رديتاير سيارتك : يجب أن يقوم مالك المركبة بفحص رديتاير السيارة جيدًا ومتابعة وجود اي تسريبات قد تظهر على الانابيب الخارجية له.

2 – الحالة العامة للاطارات السيارة :يجب أن نقوم بفحص جميع اطارات السيارة ومعرفة الموعد المحدد لتغيرهم بحسب عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة بهذه الاطارات، إلى جانب الفحص الظاهري لتجنب حالات التلف.

3 – غسل دورة التبريد : من الافضل أن نقوم بغسل دورة التبريد واعادة تزويد السيارة بمياه ملونة جديدة، للحصول على مستوى عالي من التبريد مع هذا التجديد.

4 – فحص منقطة المحرك : يجب أن يفحص قائد المركبة جميع السيور وتغيرها إذا لزم الامر، مع اتباع مواعيد جدول الصيانة الدورية.

5 – فحص زيت المحرك : من الافضل أن نفحص مستوى زيت المحرك من وقت إلى اخر، والتأكد من المنسوب الخاص به، مع درجة اللون ومستوى اللزوجة، بالإضافة إلى؛ ضرورة تغييره في الموعد المحدد له .