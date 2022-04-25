شاهد.. مختص: استمرار الحالة المطرية حتى أيام عيد الفطر على عدة مناطق
توقع المختص في الأرصاد الجوية عقيل العقيل، استمرار الحالة المطرية حتى أيام عيد الفطر على المرتفعات الجنوبية والجنوبية غربية.
وقال عقيل العقيل:”يوم أمس هطلت أمطار على منطقة المدينة المنورة والقصيم”، لافتا إلى أن المدينة المنورة شهدت أمطارا وسيولا”.
وتابع:”رصدنا بالقريات رياح هابطة من السحب الركامية الرعدية وصلت سرعتها إلى 100 كم/ساعة في فترة قصيرة”.
فيديو | مختص في الأرصاد الجوية عقيل العقيل:
استمرار الحالة المطرية حتى أيام عيد الفطر المبارك على عدة مناطق في المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/DGmRw112cX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2022
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