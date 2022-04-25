شاهد.. مختص: استمرار الحالة المطرية حتى أيام عيد الفطر على عدة مناطق 

الرياض(صدى):

توقع المختص في الأرصاد الجوية عقيل العقيل، استمرار الحالة المطرية حتى أيام عيد الفطر على المرتفعات الجنوبية والجنوبية غربية.

وقال عقيل العقيل:”يوم أمس هطلت أمطار على منطقة المدينة المنورة والقصيم”، لافتا إلى أن المدينة المنورة شهدت أمطارا وسيولا”.

وتابع:”رصدنا بالقريات رياح هابطة من السحب الركامية الرعدية وصلت سرعتها إلى 100 كم/ساعة في فترة قصيرة”.