تحديد موقف عطيف من المشاركة أمام الريان القطري  

ماجد محمد(صدى):

تكشفت معلومات عن موقف لاعب نادي الهلال، عبدالله عطيف، من المشاركة أمام فريق الريان القطري، ضمن الجولة الأخيرة بدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن عبد الله عطيف، أصبح خارج حسابات المدير الفني للهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، في مباراته الأخيرة بدوري أبطال آسيا أمام الريان القطري، يوم الأربعاء المقبل.

وفضل الجهاز الطبي في الهلال عدم استعجال مشاركة اللاعب في مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا، والانتظار حتى اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.

ومن المقرر أن عبدالله عطيف سيشارك بشكل تدريجي في مباريات دوري المحترفين، حتى يشفى من إصابته.