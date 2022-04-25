أصالة نصري تحسم شائعة انفصالها

أميرة خالد(صدى):

وجهت النجمة السورية أصالة نصري الرد على شائعة انفصالها عن زوجها العراقي فائق حسن من خلال صورة عفوية جمعتها به نشرتها عبر خاصية الستوريز في تطبيق “انستغرام”.

وشاركت أصالة صورة جديدة لها من داخل السيارة مع زوجها وعلقت عليها قائلةً: “نحنا مع بعض ولبعض”، وجاء رد الفنانة حاسمًا للجدل والشائعات المنتشرة ونافيًا بشكل مباشر انفصالها مجدداً عن زوجها، واضعةً حداً لكل الشائعات التي ترافق حياتها الشخصية.

ونشرت صفحات لجمهور النجمة على السوشيال ميديا مقاطع فيديو تُبين أحدث اللقطات الرومانسية والعفوية التي تجمعها مع زوجها العراقي ًخلال تمضيتهما الإجازة .