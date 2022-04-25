باحثون ينهون لاعبات كرة القدم من اللعب بالرأس

وكالات(صدى):

شاركت الفتيات في ملاعب كرة القدم وأحرزن أهداف كبيرة، ولكن يظل هناك مخاطر عليهن من هذا الملعب فقد نبّه باحثون على ضرورة منع لاعبات كرة القدم من اللعب بالرأس لأن عضلات رقبتهن أضعف من الرجال.

وأوضح الباحثون أن الاختلافات الهرمونية والوعي البصري السيئ قد تجعل لاعبات كرة القدم أكثر عرضة لارتجاج المخ أثناء الضربة الرأسية.

واقترح الأكاديميون أنه يجب أن يكون لدى النساء قواعد محددة تحدد مقدار رأس الكرة التي لا تنطبق على الرجال.

وبيّنت الدراسات في السنوات الأخيرة أن ضرب الكرة بالرأس بشكل متكرر يمكن أن يسبب ارتجاجات صغيرة تزيد من فرصة الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

ويُذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) قدم إرشادات جديدة العام الماضي ، مما حد من عدد الضربات الرأسية في الدورات التدريبية إلى 10 في الأسبوع، وينطبق ذلك على كرة القدم للرجال والسيدات وفي جميع البطولات.