بالفيديو.. الكشف عن علاقة الملاريا بالسفر وطرق الوقاية منه 

الرياض(صدى):

نشرت وزارة الصحة، فيديو توعوي يوضح أن الملاريا من أكثر الأمراض فتكا بالإنسان، فهي مرض معدي ينتقل للإنسان عن طريق كائن طفيلي يسمى البلازموديوم داخل كرات الدم الحمراء ويقضي عليها تماما.

وأشار الفيديو:”يتواجد البعوض المسبب للملاريا في المياه العذبة الراكدة كالبرك والمستنقعات”، مبينا:”للوقاية من الملاريا يجب ردم البرك واستخدام المبيدات وتغيير المياه في أواني الحيوانات واستخدام الناموسيات عند النوم”.

ولفت:”تأكد من أخذ الجرعة الوقائية للملاريا قبل السفر لأي منطقة من المناطق الموبوءة”، مشيرا: “إذا شعرت بأعراض مثل الحمى أو الرعشة أو الصداع أو القييء بعد الرجوع من السفر والتي قد تظهر بعد 7 أيام، وعليك بمراجعة أقرب طبيب”.