بالفيديو .. شاب يروي تجربته المميّزة في العمل عن بُعد

الرياض(صدى):

روى مؤلف كتاب “وين ما تكون”، عبدالرحمن الخميس، تجربته المميّزة في العمل عن بُعد، الذي انضم إليه منذ عام 2013.

وأوضح أنه وجد وظيفة حينها إلا أنه لم يكن لها مكتب في الرياض، فاضطر إلى قضاء 80% من وقت عمله في العمل عن بعد، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “السعودية”.

ولفت إلى أنه كان يقضي وقت عمله في المنزل أو المقاهي أو مساحات العمل المشتركة، أما 20% من وقته فكان يحضر فيها مؤتمرات أو يعمل مع العملاء.

وأضاف أنه لاحظ أن العمل من بعد غير حياته المهنية وجعلها تتطور بشكل كبير، فضلا عن أن ذلك ساعده في التحكم في يومه بشكل أفضل، وأصبح منتظم في ممارسة الرياضة والهويات.

وأشار إلى أنه وثق تجارب الآخرين في العمل عن بعد وفوائده في كتاب “وين ما تكون”، مضيفا أنه سلط الضوء في هذا الكتاب على فوائد توظيف المهارات والكفاءات في العمل عن بعد