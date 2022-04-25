بالفيديو .. شاب يروي تجربته المميّزة في العمل عن بُعد
روى مؤلف كتاب “وين ما تكون”، عبدالرحمن الخميس، تجربته المميّزة في العمل عن بُعد، الذي انضم إليه منذ عام 2013.
وأوضح أنه وجد وظيفة حينها إلا أنه لم يكن لها مكتب في الرياض، فاضطر إلى قضاء 80% من وقت عمله في العمل عن بعد، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “السعودية”.
ولفت إلى أنه كان يقضي وقت عمله في المنزل أو المقاهي أو مساحات العمل المشتركة، أما 20% من وقته فكان يحضر فيها مؤتمرات أو يعمل مع العملاء.
وأضاف أنه لاحظ أن العمل من بعد غير حياته المهنية وجعلها تتطور بشكل كبير، فضلا عن أن ذلك ساعده في التحكم في يومه بشكل أفضل، وأصبح منتظم في ممارسة الرياضة والهويات.
وأشار إلى أنه وثق تجارب الآخرين في العمل عن بعد وفوائده في كتاب “وين ما تكون”، مضيفا أنه سلط الضوء في هذا الكتاب على فوائد توظيف المهارات والكفاءات في العمل عن بعد
#حكايا_سعودية | "عبدالرحمن الخميس" يحكي تجربته المميّزة في العمل عن بُعد. #قناة_السعودية pic.twitter.com/tezKfsFGg6
— قناة السعودية (@saudiatv) April 25, 2022
كبسولة الزمن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 45 دقيقة
الشجرة اللي ما يُعتنى فيها تذبل والشباب اللي ما يُعتنى فيه يذبل فما بالك بكبار السن فلابد من العناية بالإنسان بشكل عام من صغره حتى كبره تأتيني وتقول أنت شاب ثم بعد ذلك لا تعتني في وتضيق علي في معيشتي ثم تطلب مني أن أستمر في الشباب ولا أمرض ولا أشيخ مبكراً