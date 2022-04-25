شاهد.. الزعاق يوضح معنى موسم الكنة وأبرز سماته
تحدث الخبير الفلكي، خالد الزعاق، عن معنى موسم الكنّة، وموعده وتأثيره علينا، قائلا:”يسمي العرب الخفاء بالكنّة، والكنّة مشتقة من الكنز، وهو الشيء الثمين المخفي”.
وأوضح خالد الزعاق:”كأن السماء أخذت عقد الثريا الثمين وأخفته عن الأنظار”، لافتا:”خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم الكنّة، وهو من مواسم العرب الشهيرة، ومدته 40 يوما”.
وأبان:”يبدأ فيه أولا لسع آشعة الشمس، ثم يبدأ موسم الحصاد السنوي على المناطق الجنوبية”، مشيرا:”في هذا الموسم يبدأ الربيع صيفي على نجد، وينتصف فيه موسم هجرة الطيور العالمي”.
ما هو موسم الكنّه وما تأثيره علينا؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#السعودية #نشرة_الرابعة #رمضان@dralzaaqpic.twitter.com/kYP7WcTOZF
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 25, 2022
اترك تعليقاً