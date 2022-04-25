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  3. شاهد.. الزعاق يوضح معنى موسم الكنة وأبرز سماته 

شاهد.. الزعاق يوضح معنى موسم الكنة وأبرز سماته 

شاهد.. الزعاق يوضح معنى موسم الكنة وأبرز سماته 
الرياض(صدى):

تحدث الخبير الفلكي، خالد الزعاق، عن معنى موسم الكنّة، وموعده وتأثيره علينا، قائلا:”يسمي العرب الخفاء بالكنّة، والكنّة مشتقة من الكنز، وهو الشيء الثمين المخفي”.

وأوضح خالد الزعاق:”كأن السماء أخذت عقد الثريا الثمين وأخفته عن الأنظار”، لافتا:”خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم الكنّة، وهو من مواسم العرب الشهيرة، ومدته 40 يوما”.

وأبان:”يبدأ فيه أولا لسع آشعة الشمس، ثم يبدأ موسم الحصاد السنوي على المناطق الجنوبية”، مشيرا:”في هذا الموسم يبدأ الربيع صيفي على نجد، وينتصف فيه موسم هجرة الطيور العالمي”.

 


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