شاهد.. الزعاق يوضح معنى موسم الكنة وأبرز سماته 

الرياض(صدى):

تحدث الخبير الفلكي، خالد الزعاق، عن معنى موسم الكنّة، وموعده وتأثيره علينا، قائلا:”يسمي العرب الخفاء بالكنّة، والكنّة مشتقة من الكنز، وهو الشيء الثمين المخفي”.

وأوضح خالد الزعاق:”كأن السماء أخذت عقد الثريا الثمين وأخفته عن الأنظار”، لافتا:”خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم الكنّة، وهو من مواسم العرب الشهيرة، ومدته 40 يوما”.

وأبان:”يبدأ فيه أولا لسع آشعة الشمس، ثم يبدأ موسم الحصاد السنوي على المناطق الجنوبية”، مشيرا:”في هذا الموسم يبدأ الربيع صيفي على نجد، وينتصف فيه موسم هجرة الطيور العالمي”.