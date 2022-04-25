آل عمر: عملت مشرف أمن لإكمال دراستي وتعلمت قيادة قلّاب لتوفير نفقات الزواج (فيديو)

الحدود الشمالية(صدى):

قال مدير جامعة الحدود الشمالية سابقا، الأكاديمي الدكتور سعيد آل عمر، إنه عمل في التخليص الجمركي، لكنه فضل وظيفة “مشرف أمن” في كلية البترول والمعادن قبل أن تتحول فيما بعد لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لكي يتمكن من الدراسة بالنهار.

وأشار إلى أن هذه الوظيفة كانت تتطلب منه أن يكون لديه رخصة قيادة، فتعلم قيادة السيارة، وحصل بالفعل على الرخصة، والتحق بالوظيفة، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة “mbc”.

وأضاف أنه فضل هذه الوظيفة حتى يتمكن من استكمال تعليمه في ثانوية الخبر، لافتا إلى أنه تعلم أيضا قيادة “قلّاب” للعمل في دفن الشواطئ بالدمام مقابل 4000 ريال لتوفير نفقات الزواج.