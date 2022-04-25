هيئة العقار توضح أهمية نظام التسجيل العيني للعقار

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للعقار، أن نظام التسجيل العيني للعقار يعني تسجيل العقارات ويعتمد بدوره على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار وينشيء عنه السجل العقاري.

وأشارت الهيئة إلى أن السجل العقاري عبارة عن مجموعة وثائق تتضمن أوصاف الوحدة العقارية وحالتها المادية والنظامية وما يتبعها من حقوق والتزامات، إضافة إلى جميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليها.

ويأتي نظام التسجيل العيني للعقار امتدادًا لتحقيق مستهدفات المملكة في تنمية الثروات العقارية، وذلك ببناء وتطوير وإدارة السجل العقاري الشامل لجميع أنواع الوحدات العقارية في المملكة.