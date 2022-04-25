بالفيديو .. لقطة تفضح فبركة خلاف بسمة وهبة وفيفي عبده

القاهرة(صدى):

شهدت حلقة برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة انفعال الفنانة فيفي عبده على الأولى بسبب سؤال طرحته بشأن ما إذا كان سؤال أحد الإعلاميين للفنانة عن رأيها في وضع كلمة راقصة على قبرها يعد نوعا من الإهانة لها.

وطلبت فيفي عبده من بسمة وهبة بعدم تجاوز حدودها، وبعدها ظهرت تصريحات بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها البعض بأنه يجسد خلافا بين فيفي وبسمة وهبة، إلا أن هذه التكهنات لم تدم طويلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من البرنامج ظهرت فيها بسمة وهبة وهي تطلب من فيفي عبده أن تنفعل عليها بعد انتهاء المقطع الذي وثق تصريح الإعلامي بشأن الفنانة وما ستكتبه على قبرها، الأمر الذي جعل البعض يتهم بسمة وهبة وفيفي عبده بفبركة الخلاف بينهما، وأن انفعال فيفي عبده على الإعلامية كان ضمن سيناريو متفق عليه مسبقا.