المياه الوطنية تعلن ترسية عقد تشغيل مشروع زمزم على شركة الخريف

مكة المكرمة(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، ترسيتها وإبرام عقد تشغيل وصيانة مشروع “زمزم” لصالح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، بقيمة بلغت 195.85 مليون ريال، لمدة 5 سنوات.

وذكر المهندس نمر بن محمد الشبل، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف، أن ترسية العقد سيضمن بأن تقوم الشركة بموجبه إدارة وتشغيل وصيانة مصنع تعبئة مياه زمزم والمرافق الخاصة بمصنع التشكيل ومركز التوزيع، وذلك لمدة 60 شهرًا.

وقال الشبل: “المشروع يشتمل على أربعة خطوط إنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 200 ألف عبوة يومياً، كما تبلغ طاقة تخزين العبوات القصوى في المشروع نحو 1.800.000 عبوة، فيما تبلغ الطاقة التخزينية لخزانات الإنتاج نحو10 آلاف متر مكعب”.

وتابع :”وبلغت الطاقة التخزينية لخزانات كدي والسبيل 26 ألف متر مكعب، كما يبلغ عدد القوى العاملة في المشروع نحو 300 موظف، ويتم زيادتهم في مواسم الذروة لمواجهة زيادة الطلب على العبوات من قبل الحجاج والمعتمرين والزوار”.

وأضاف أن الشركة تطبق خطط تشغيل لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم في جميع أوقات السنة، حيث أنها تعتمد خطط استعدادية يتم اعتمادها مبكراً، بهدف رفع الطاقة الانتاجية اليومية لتفي بحاجة الراغبين بالمياه المباركة، كما تم رفع جميع طاقات التشغيل، والصيانة، والتنقية، والضخ، والتوزيع، وزيادة عدد مقدمي الخدمة بنسبة 100% في أوقات الذروة، بحيث يتم تشغيل المشروع على مدار الساعة.

يذكر أن مراسم توقيع العقد تمت بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف المهندس نمر بن محمد الشبل والمهندس محمد بن عبدالله الخريف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وذلك بحضور كبار موظفي الطرفين.