شاهد.. متحدث الحج: لن نتهاون في محاسبة المقصرين من شركات العمرة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد:” لن نتهاون في محاسبة المقصرين من شركات العمرة، وسيتم إلغاؤها وشطبها حال تكرار مخالفاتها”.
وأشار هشام سعيد:” لدينا ثقة كبيرة في مقدمي الخدمات وشركات العمرة السعودية؛ لتقديم أفضل الخدمات مقارنة بحجم المعتمرين الموجودين الآن”.
وأوضح:”توجد نسبة تقصير بسيطة، سيتم التعامل معها بحزم وعزم”، مبينا أنَّ إلغاء وشطب الترخيص بحق الشركات المقصرة، منصوص عليه بموجب اللائحة التنفيذية، وقد يصل إلى المنع من ممارسة خدمة الحجاج والمعتمرين.
فيديو | المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة م. هشام سعيد:
لن نتهاون في محاسبة المقصرين من شركات العمرة، وفي حال تكرار مخالفاتها سيتم إلغاءها وشطبها#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/TvMzEGvXQb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2022
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