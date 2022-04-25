المنيع: الجنين السقط لا يصلى عليه إذا لم تنفخ فيه الروح ( فيديو)
أوضح الشيخ عبدالله المنيع أن الجنين السقط لا يصلى عليه إذا لم تنفخ فيه الروح.
وقال المنيع :” الجنين الذي يسقط يكون في أول نشأته في عمر شهر أو شهرين ولكنه لم يتخلق ولم ينفخ فيه الروح وهذا يعتبر مضغة ولا يصلى عليه”.
وأضاف ” أما إذا مضى على الجنين ٤ أشهر ونفخ فيه الصور فهذا يعتبر الحياة بدأت فيه، وهو حي ثم مات، وهنا ينبغي تغسيله وتكفينه وكذلك الصلاة عليه ويستحب أيضا تسميته وكذلك العقيقة عنه”
#فتاوى | الشيخ عبدالله المنيع: "الجنين السقط" لا يصلى عليه إذا لم تنفخ فيه الروح. #قناة_السعودية pic.twitter.com/0p80xdj3Ea
— قناة السعودية (@saudiatv) April 25, 2022
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