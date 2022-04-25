المنيع: الجنين السقط لا يصلى عليه إذا لم تنفخ فيه الروح ( فيديو)

علي القحطاني(صدى):

‏أوضح الشيخ عبدالله المنيع أن الجنين السقط لا يصلى عليه إذا لم تنفخ فيه الروح.

وقال المنيع :” الجنين الذي يسقط يكون في أول نشأته في عمر شهر أو شهرين ولكنه لم يتخلق ولم ينفخ فيه الروح وهذا يعتبر مضغة ولا يصلى عليه”.

وأضاف ” أما إذا مضى على الجنين ٤ أشهر ونفخ فيه الصور فهذا يعتبر الحياة بدأت فيه، وهو حي ثم مات، وهنا ينبغي تغسيله وتكفينه وكذلك الصلاة عليه ويستحب أيضا تسميته وكذلك العقيقة عنه”