سوموديكا: حسمنا التأهل وأعمل على تدوير اللاعبين بالبطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

أشاد المدير الفني لفريق الشباب، ماریوس سوموديكا، بأداء فريقه في البطولة وحسمهم للتأهل مبكرًا، مضيفا أنه يعمل على تدوير اللاعبين بشكل أكبر في البطولة الآسيوية.

وأكد “سوموديكا”، خلال مؤتمر صحفي عقده بشأن المباراة المقبلة أمام الجزيرة الإماراتي، أن فريقه جاهز للمباراة المقبل، لافتا إلى أن هذه المباراة ستكون صعبة إلا أن هدفهم فيها سيكون تحقيق الفوز.

ولفت إلى أنه لا يستطيع التحدث عن مباريات الدوري الآن لكونهم يركزون على فلقاء الجزيرة، متطلعا بأن يستمر فريقه بتحقيق النتائج الإيجابية.